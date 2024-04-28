الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غمرته في جردل مياه.. تأجيل محاكمة أم قتلت جنينها في الوراق

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أجّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة موظفة كول سنتر؛ لاتهامها بقتل جنينها لجلسة 27 مايو للاطلاع.

أحالت النيابة العامة المتهمة "بسمة.هـ"، عاملة كول سنتر، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15399 لسنة 2023 جنح إمبابة، كلي شمال الجيزة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قتلت الطفل المجني عليه "نجلها حديث الولادة " عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بينت النية وعقدت العزم على قتله منذ بداية حملها به سفاحًا، وأعدت لذلك الغرض مخططًا إجراميًا، بأن توارت مخفية أمر حملها حتى جاءها المخاض، وما إن وضعت حملها بمرحاض مسكنها، حتى أنفذت مخططها المعد سلفًا بإحضار وعاء غمرته بالمياه ونبذت الطفل به حتى تيقنت من وفاته قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة موظفة كول سنتر قتل طفلها جنينها النيابة العامة بسمة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 14 متهمًا فى خلية استهداف كنيسة المرج

تأجيل محاكمة 111 متهمًا فى "طلائع حسم ولواء الثورة"

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لجلسة 30 مايو

تأجيل دعوى إلغاء تصريح مدرسة تدرس المثلية الجنسية لـ19 مايو

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر شائعات حول واقعة نيرة صلاح

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة