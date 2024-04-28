غمرته في جردل مياه.. تأجيل محاكمة أم قتلت جنينها في الوراق

أجّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة موظفة كول سنتر؛ لاتهامها بقتل جنينها لجلسة 27 مايو للاطلاع.

أحالت النيابة العامة المتهمة "بسمة.هـ"، عاملة كول سنتر، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15399 لسنة 2023 جنح إمبابة، كلي شمال الجيزة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قتلت الطفل المجني عليه "نجلها حديث الولادة " عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بينت النية وعقدت العزم على قتله منذ بداية حملها به سفاحًا، وأعدت لذلك الغرض مخططًا إجراميًا، بأن توارت مخفية أمر حملها حتى جاءها المخاض، وما إن وضعت حملها بمرحاض مسكنها، حتى أنفذت مخططها المعد سلفًا بإحضار وعاء غمرته بالمياه ونبذت الطفل به حتى تيقنت من وفاته قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.