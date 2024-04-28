إنجاز جديد.. الجودو المصري يفرض سيطرته على إفريقيا

اختتمت اليوم الأحد منافسات البطولة الأفريقية للجودو، والتي أقيمت خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة، بمشاركة 35 دولة.

ونجح منتخب مصر في حصد كأس البطولة على مستوى فردي رجال وسيدات والفرق، وأيضا منافسات الكاتا، في إنجازا جديد يضاف لسجل إنجازات اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وحصد المنتخب الوطني خلال مشاركته في البطولة 8 ميداليات في منافسات الفردي رجال وسيدات جاءت كالتالي: عبد الرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية علي حازم (90 كجم) - ميدالية ذهبية محمد أبورقية (+100 كجم) - ميدالية ذهبية يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية أحمد عبد الرحمن (66 كجم) – ميدالية فضية محمد عبد الموجود (66 كجم) – ميدالية برونزية كريم صبحي (100 كجم) - ميدالية برونزية آية إيهاب (78 كجم) - ميدالية برونزية وعلى مستوى الفرق حصد المنتخب الوطني كأس البطولة والميدالية الذهبية، بفريق مكون من: عمر يسري (73 كجم) – عبد الرحمن عبد الغني (90 كجم) – محمد عبده (+100 كجم) – تسنيم رشدي (57 كجم) – فريدة مجدي (70 كجم) – صفا سليمان (+70 كجم).

كما توج المنتخب الوطني بكأس البطولة الأفريقية للكاتا التي أقيمت ضمن فعاليات بطولة أفريقيا للجودو وجاءت الميداليات كالتالي: ناجي نو كاتا محمد نصر الله – أحمد عبد السلام | ميدالية ذهبية كتامي نو كاتا أسامة عاشور – محمد حسن | ميدالية ذهبية كيمي نو كاتا أحمد العكازي – أحمد عصام | ميدالية ذهبية كودوكان كوشن جيتسو مجدي محمود – بلال ياسر | ميدالية فضية ناجي نو كاتا علي عبدالله – هشام خالد | ميدالية برونزية كيمي نو كاتا خالد إبراهيم – حسام عبد الفتاح | ميدالية برونزية وتلقى اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي إشادات واسعة من المنتخبات والوفود المشاركة على حسن التنظيم والشكل المبهر التي ظهرت عليه المنافسات والجانب التنظيمي، كما أشاد الاتحاد الدولي ومندوبيه بقدرات مصر على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية.

وأقيمت منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وحظيت بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.