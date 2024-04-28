الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب الجودو يحصد ذهبية الفرق في البطولة الإفريقية القاهرة 2024

منتخب مصر للجودو
منتخب مصر للجودو

واصل المنتخب الوطني للجودو تقديم نتائجه المميزة، خلال مشاركته في منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 35 دولة، وتقام على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

وحصد المنتخب الوطني المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات الفرق، بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة (4-2).

مشوار منتخب الجودو

وكان المنتخب بدأ مشواره بالفوز على منتخب السنغال في دور الـ8 بنتيجة (4-0)، قبل الفوز على منتخب المغرب في قبل النهائي بنتيجة (4-2)، والفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة (4-2).

ومثل منتخب مصر للجودو في منافسات الفرق كل من، عمر يسري (73 كجم) – عبد الرحمن عبد الغني (90 كجم) – محمد عبده (+100 كجم) – تسنيم رشدي (57 كجم) – فريدة مجدي (70 كجم) – صفا سليمان (+70 كجم).

ميداليات منتخب الجودو

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

وكان المنتخب الوطني قد حصد كأس البطولة على مستوى منافسات الفردي رجال وسيدات، بـ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، وجاءت كالتالي.

عبد الرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية

علي حازم (90 كجم) - ميدالية ذهبية

محمد أبورقية (+100 كجم) - ميدالية ذهبية

يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن (66 كجم) – ميدالية فضية

محمد عبد الموجود (66 كجم) – ميدالية برونزية

كريم صبحي (100 كجم) - ميدالية برونزية

آية إيهاب (78 كجم) - ميدالية برونزية

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