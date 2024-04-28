محافظ دمياط تستعرض موقف تنفيذ مجمع التخلص من النفايات

ترأست د. منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ المجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الخطرة وغير الخطرة بأبو جريدة بفارسكور، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وممثلى الجهات المعنية والجهتين المُنفذة والاستشارية وقطاع الكهرباء.

وتناول الاجتماع استعراض آخر التطورات بالمشروع، وما تم تنفيذه حتى الوقت الحالى، والموقف التنفيذى بالأعمال الجارية للمبنى الإدارى وتجهيز خلية الدفن الصحى وكذلك أعمال السور، وأيضًا أعمال الطرق الخارجية والداخلية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف شبكات المرافق والكهرباء وكذا استعراض منظومة توريد المخلفات من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والجهات التى تم التعاقد معها إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور.

وناقشت المحافظ المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ وبحث آليات تخطيها، لاستكمال محاور المشروع وفقًا لمنظومة محددة تأتى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تتوافق مع المعايير البيئية والاقتصادية للتخلص الآمن من المخلفات بأحدث النظم، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وفى هذا الصدد، بحثت "محافظ دمياط" كل المقترحات لاستكمال المشروع وتشغيله بما يحقق الاستفادة القصوى منه فى إطار المعايير المُنظمة لهذه المنظومة.

وأجرت محافظ دمياط زيارة لموقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطريق واستكمالًا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.

وتابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذى للمشروع، الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ أمتار لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء أعمدة إنارة وأيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ أمتار طولية، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية وجزيرة وسطى.