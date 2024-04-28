حصر المرحلة الثانية من أعمال سوق الساحل والغلال بالقاهرة

ترأس اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أعمال حصر منطقة سوق الساحل والغلال بنطاق الحي، رافقته الأجهزة الأمنية والتنفيذية، للبدء في حصر (المرحلة الثانية) من منطقة سوق الساحل والغلال.

وأكد اللواء مهندس أيمن السعيد، أن الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن أعمال التطوير وإعادة التخطيط وخطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها، وتحسين النسيج العمراني للمناطق القديمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

FB_IMG_1714307783500

FB_IMG_1714307781087

FB_IMG_1714307779290