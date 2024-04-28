الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حصر المرحلة الثانية من أعمال سوق الساحل والغلال بالقاهرة

أعمال حصر سوق الغلال
أعمال حصر سوق الغلال

ترأس اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أعمال حصر منطقة سوق الساحل والغلال بنطاق الحي، رافقته الأجهزة الأمنية والتنفيذية، للبدء في حصر (المرحلة الثانية) من منطقة سوق الساحل والغلال.

وأكد اللواء مهندس أيمن السعيد، أن الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن أعمال التطوير وإعادة التخطيط وخطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها، وتحسين النسيج العمراني للمناطق القديمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

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سوق الغلال اعمال حصر حي مصر القديمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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