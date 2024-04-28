الأحد 28 أبريل 2024
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اقتصاد

اتحاد المستثمرين: مشروع رأس الحكمة شراكة استثمارية ناجحة وقوية بين مصر والامارات

الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين

قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ،رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، ان المؤسسات الدولية أوصت الحكومة المصرية بزيادة دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والاستثمار المباشر في البنية التحتية للدولة وفتح منافذ وأبواب الاستثمار أمام المستثمرين العرب والأجانب.

 وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هذا أدى إلى تغير ثقافة الدولة تجاه المستثمرين، ومن هنا وجدنا استثمارات عربية كبيرة تدخل مصر وعلى رأسها مشروع تطوير رأس الحكمة والذي يصل حجم استثماراته نحو 150 مليار دولار خلال خمس سنوات وسيجذب نحو 8 ملايين سائح ويوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب.

 شراكة استثمارية ناجحة

وأكد "سعد الدين"، ان مشروع رأس الحكمة يمثل شراكة استثمارية ناجحة بين مصر والإمارات وتحصل مصر من هذه الشراكة على نحو 35 مليار دولار على دفعتين بالإضافة الى 35 % من أرباح المشروع بعد تشغيله، ويشمل تطوير المنطقة بالكامل من بنية تحتية وإنشاء فنادق شقق فندقية وايضا تطوير المطار والمنطقة بالكامل مما سيسهم في انشاء مدينة سياحية متكاملة تؤدي إلى زيادة كبيرة في العوائد الاقتصادية للدولة والمواطنين.

 مصر نجحت في جذب الاستثمارات الاجنبية والعربية المباشرة

وأوضح أن مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، وهذا سيؤدي الي انتعاشة للاقتصاد المصري بالإضافة إلى وجود سيولة دولارية كبيرة تغطي احتياجاتنا حتى نهاية عام 2027 وهذا أدى إلى منافسة قوية مع بعض الدول المعادية لمصر والتي تحاول نشر الشائعات والأكاذيب عن الشراكة الناجحة وخاصة انها كانت مفاجئ لجميع المتابعين، حيث أن بعدها حدثت انفراجة كبيرة في أزمة النقد الأجنبي موضحا ان الدفعة الثانية من أموال المشروع ستصل مصر خلال أسابيع وهذا أدى إلى غليان لدى قوى الشر لجان الإخوان المعادية للدولة.

وقال نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن هناك مزيد من الشراكات الاستثمارية الأخرى من السعودية وقطر في الطريق مما يؤدي إلى نمو كبير للاقتصاد المصري، بعد تنفيذ هذه المشروعات من قبل الشراكات المصرية وإعادة دوران عجلة الاقتصاد المصري مرة أخرى.

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