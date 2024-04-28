الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع درجة الاستعداد للقصوى بالقاهرة استعدادا لاعياد القيامة وشم النسيم

رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم

أعلنت محافظة القاهرة رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لأعياد القيامة وشم النسيم، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بشن حملات نظافة مكثفة بنطاق حلوان والمقطم

وأشارت المنطقة الجنوبية أنه استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد واعياد الربيع طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم.

وشددت على رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين استعدادًا لاحتفالات مصر والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد.

رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع 

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع.

وفي ضوء ذلك تابعت نائب المحافظ جهود أحياء المنطقة الجنوبية في ضوء هذه الاستعدادات بالتنسيق مع استاذ جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، فقد قامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد احمد ابو بكر بتكثيف أعمال النظافة والتجريد ورفع المخلفات والارتقاء بالمظهر الحضاري بنطاق الحي بالتنسيق مع هيئة النظافة.

كما قامت رئاسة حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس الحي بحملات مكثفة شملت الأعمال رفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس بشارع شريف وشارع احمد انسي ومحيط العائلة المقدسة.  

وتم التنبيه على مشرفي المربعات والسيد مدير المتابعة الميدانية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات ورفع كفاءة الانارة، بمحيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ورفع اي مخلفات بمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية اليها.

رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم
رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم
رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم
رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم
رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم
رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم
رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم
رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم
رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم
رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم
رفع درجة الاستعدادية إعلان رفع درجة الستعداد القصوي المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: حملات موسعة لرفع الإشغالات بأحياء العاصمة

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي 2024 في محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تحدث عنها الرئيس.. ما هى صناعة "التعهيد" وكيف تحقق آلاف الدولارات من خلالها شهريًا؟

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو مضايقات السياح من المتسولين فى الحسين

ناس واصلة وقتل بالسم.. شائعات قادت رواد على السوشيال ميديا للمحاكمة فى قضية نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة