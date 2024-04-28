رفع درجة الاستعداد للقصوى بالقاهرة استعدادا لاعياد القيامة وشم النسيم

أعلنت محافظة القاهرة رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لأعياد القيامة وشم النسيم، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بشن حملات نظافة مكثفة بنطاق حلوان والمقطم

وأشارت المنطقة الجنوبية أنه استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد واعياد الربيع طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم.

وشددت على رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين استعدادًا لاحتفالات مصر والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد.

رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع.



وفي ضوء ذلك تابعت نائب المحافظ جهود أحياء المنطقة الجنوبية في ضوء هذه الاستعدادات بالتنسيق مع استاذ جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، فقد قامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد احمد ابو بكر بتكثيف أعمال النظافة والتجريد ورفع المخلفات والارتقاء بالمظهر الحضاري بنطاق الحي بالتنسيق مع هيئة النظافة.

كما قامت رئاسة حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس الحي بحملات مكثفة شملت الأعمال رفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس بشارع شريف وشارع احمد انسي ومحيط العائلة المقدسة.

وتم التنبيه على مشرفي المربعات والسيد مدير المتابعة الميدانية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات ورفع كفاءة الانارة، بمحيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ورفع اي مخلفات بمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية اليها.

رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم

رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم

رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم

رفع درجة الاستعداد بمحافظة القاهرة لاعياد القيامة وشم النسيم