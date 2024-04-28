الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أشرف سالمان: اتحاد الأوراق المالية يستهدف نمو البورصة.. وملف ضريبة الأرباح الرأسمالية ذات أولوية

اشرف سالمان
اشرف سالمان

قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، إن الاتحاد يستهدف أن يعكس سوق المال المصرية النشاط الاقتصادي، وأن يسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، في حين أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية البالغ قيمته 34 مليار دولار يمثل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما يتطلب ضرورة تنظيم الشركات العاملة بالمجال، حتى تسهم بشكل رئيسي مع الجهات التنظيمية والرقابية في تحقيق المستهدفات بنمو سوق المال.

أضاف "سالمان"، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، صباح اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، أن أسواق المال الكبرى تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مستشهدًا ببورصة نيويورك والتي تمثل نسبة 140% من الناتج المحلي، وبورصة طوكيو والتي تمثل نسبة 160%، وبورصة بكين وتمثل نسبة 80% من الناتج.

 

سوق المال

وأشار أشرف سالمان، إلى أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة أبرزها نمو سوق المال المصرية ليمثل 100% من الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة عدد الطروحات الحكومية والخاصة، وإضافة صناديق عقارية، وتنفيذ استحواذات، وتكلفة العمليات داخل سوق المال، كما لدينا أولوية لملف ضريبة الأرباح الرأسمالية.

أوضح "سالمان"، الهدف من تأسيس الاتحاد أن يصبح مؤسسة ذاتية التنظيم، وهو أمر مطبق في العديد من الأسواق حول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك مؤسسة مماثلة تنظم كيان المؤسسات العاملة في سوق المال، ويحكمهم ميثاق شرف المهنة، قبل أن يتم فرض أية قواعد من الهيئة التنظيمية.

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