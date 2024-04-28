"سلامة الغذاء" يصدر تقريره الأسبوعى الـ16 لعام 2024

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ16 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 20 - 26 أبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 78 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 1 منشأة لاشتراطات التسجيل.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وتم تسجيل 7 مراكز تعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجارٍ إدراج 1 محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 2275 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1212 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3785 رسالة بنحو 210 آلاف طن لعدد 1566 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنفًا من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 30 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 11 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 60 صنفًا بنحو 60 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 50 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 46 صنفًا بنحو 65 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وهولندا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 175 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 685 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ600 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 485 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1950 رسالة بنحو 484 ألف طن لعدد 815 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 160 صنفًا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 87 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، أمريكا والهند.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 300 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 33 منتجًا و9 شركات و1 مصنع، ونفذت 8 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 635 منتجًا جديدًا، وأصدرت 7 شهادات بيع حر، كما تمت إضافة 7 مصانع للقائمة المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية والاسماعيلية لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديرو الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجارٍ فحص 20 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 116 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الوادي الجديد، الغردقة، الإسكندرية والغربية مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 26 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 10 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1669 فرعًا لعدد 47 سلسلة تجارية.

وتم تسجيل 131 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 238 معاينة، فيما استوفت 63 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الإدارة بالتنسيق مع إدارتي السلاسل التجارية والشكاوى بالهيئة وجهاز حماية المستهلك للقيام بحملات رقابية على أسواق بيع السكر وشركات التعبئة وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، أسيوط والسويس.

وتم تسجيل 2 منشأة تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الإسكندرية، الاسماعيلية، الدقهلية، كفرالشيخ، الفيوم وبني سويف.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ38 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الفيوم والأقصر، وتم تسجيل 6 مطاعم و4 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الإدارة، بالاشتراك مع إدارة الشكاوى بالهيئة، بشن حملات رقابية على 7 مطاعم بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 15 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، الدقهلية والقليوبية، وتم استيفاء 3 وحدات لاشتراطات الاعتماد وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 519 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع اللحوم، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 6 مأموريات رقابية في محافظات الشرقية، الإسكندرية القليوبية، القاهرة وكفرالشيخ.

حملات الهيئة التفتيشية

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 30 حملة تفتيشية موسعة على 150 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفرالزيات، المحلة، سمنود).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 10 منشآت غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة، كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 30 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على 5 منشآت غذائية بمركز الفيوم، مركز سنورس ومركز طامية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على عدد من مصانع الأغذية ومراكز تجميع الألبان وتوعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم لضرورة التسجيل والحصول على ترخيص تداول الأغذية، وتم تسجيل 1 مصنع و1 مركز تجميع ألبان بناءً على تلك التوجيهات.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 2 حملة تفتيشية موسعة على 5 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة (مركز حي غرب، حي شرق، أخميم)، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لمنتجات ألبان منتهية الصلاحية، وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل، واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما نفذ الفرع حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على عدد 10 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم تحرير 2 محضر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية بعضها مشترك مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 33 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، ميت غمر، المطرية).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 332 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص، كما تم التحفظ على 3 أطنان و194 كجم لحوم ودهن حيواني من قِبل الجهات الأخرى.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 2 حملة تفتيشية على 2 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية بشن 10 حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 22 منشأة غذائية بمدينة بلبيس، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.