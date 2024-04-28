الأحد 28 أبريل 2024
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مصر

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن فوق سن 65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية لـ مليون و90 ألفًا و624 مواطنًا فوق سن الـ65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، وذلك منذ انطلاق البرنامج، في الأول من شهر أكتوبر 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

من جانبها، أشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى تقديم حزمة الخدمات الصحية لكبار السن، من خلال 860 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية.

إجراء الفحص الطبي الشامل للكشف عن الأمراض غير السارية

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن فوق سن 65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» 

وتابعت «عبدالمجيد» أن الخدمات المقدمة تشمل إجراء الفحص الطبي الشامل، للكشف عن الأمراض غير السارية، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، مضيفة أنه تتم إحالة المرضى للمستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، كما يحصل المريض على كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، مع زيارتين سنويًا.

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وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

تقديم الخدمات الطبية الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تحسين جودة الحياة إجراء الفحص الطبي الشامل

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