"الصحة" تهنئ الدكتور إيهاب هيكل ومجلس "أطباء الأسنان" للفوز في انتخابات النقابة

هنأت وزارة الصحة والسكان الدكتور إيهاب هيكل، لفوزه بمنصب نقيب عام أطباء الأسنان لدورة نقابية ثانية، وذلك في انتخابات النقابة التي عقدت أمس الجمعة 26 أبريل، كما هنأ مجلس النقابة الجديد بثقة أعضاء الجمعية العمومية.

السيرة الذاتية



يذكر أن الدكتور إيهاب هيكل تخرج في كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، وحاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال، كما قام بتدريس مادة إدارة العيادات بجامعتي MSA والدلتا، وهذه الدورة النقابية هي الثانية له على التوالي، كنقيب عام، وسبقها دورة كعضو مجلس نقابة عامةً تولي فيها مناصب وكيل النقابة وأمين الصندوق.