الاتحاد الأوروبى وكوبا يبحثان القضايا محل الاهتمام المشترك

عقد الاتحاد الأوروبي وكوبا سلسلة من الاجتماعات في إطار اتفاقية الحوار السياسي والتعاون "PDCA" الثنائية التي وقعها الجانبان عام 2016، لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتعزيز نهج سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثل في المشاركة الحاسمة والبناءة تجاه كوبا.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - عبر موقعها الرسمي - أن "اتفاق PDCA ينص على إجراء حوارات سياسية منتظمة حول مجموعة من القضايا المحددة المتفق عليها بين الجانبين خلال مفاوضاته، بما في ذلك حقوق الإنسان، كما يسمح بإجراء حوارات متواصلة في مجالات أخرى".

وبدأت الدورة الرابعة من الحوارات التي عقدت في إطار قانون PDCA بحوار حقوق الإنسان الذي عقد في 24 نوفمبر 2023 في هافانا.

وتضمنت الجولة الأخيرة من الاجتماعات، التي عُقدت في الفترة من 18 إلى 25 أبريل، حوارين سياسيين بشأن التدابير القسرية الانفرادية وبشأن التنمية المستدامة وثلاثة حوارات أخرى بشأن الزراعة والبيئة وتغير المناخ والطاقة، فضلًا عن انعقاد الحوار الخاص باللجنة الفرعية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وكوبا.