الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى وكوبا يبحثان القضايا محل الاهتمام المشترك

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

عقد الاتحاد الأوروبي وكوبا سلسلة من الاجتماعات في إطار اتفاقية الحوار السياسي والتعاون "PDCA" الثنائية التي وقعها الجانبان عام 2016، لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتعزيز نهج سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثل في المشاركة الحاسمة والبناءة تجاه كوبا.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - عبر موقعها الرسمي - أن "اتفاق PDCA ينص على إجراء حوارات سياسية منتظمة حول مجموعة من القضايا المحددة المتفق عليها بين الجانبين خلال مفاوضاته، بما في ذلك حقوق الإنسان، كما يسمح بإجراء حوارات متواصلة في مجالات أخرى". 

وبدأت الدورة الرابعة من الحوارات التي عقدت في إطار قانون PDCA بحوار حقوق الإنسان الذي عقد في 24 نوفمبر 2023 في هافانا.

وتضمنت الجولة الأخيرة من الاجتماعات، التي عُقدت في الفترة من 18 إلى 25 أبريل، حوارين سياسيين بشأن التدابير القسرية الانفرادية وبشأن التنمية المستدامة وثلاثة حوارات أخرى بشأن الزراعة والبيئة وتغير المناخ والطاقة، فضلًا عن انعقاد الحوار الخاص باللجنة الفرعية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وكوبا.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مسؤولون بالمؤسسة الأمنية والعسكرية يؤكدون دفع نتنياهو نحو صفقة الآن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. حزب الله يستهدف إسرائيل بـ"مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة"

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى قاعدة ميرون العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

عاجل| حماس: تسلمنا المقترح والرد خلال أيام.. ومسئول إسرائيلى: جادون فى التوصل لاتفاق

"خناقة هزت ليفربول".. أحمد موسى يتحدث عن أزمة صلاح ومدربه كلوب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)