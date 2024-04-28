الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هيئة الأرصاد: الولايات المتحدة مهددة بـ"صيف حارق"

طقس حار
طقس حار

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إن الولايات المتحدة قد تشهد درجات حرارة مرتفعة هذا الصيف، مما ينذر بزيادة مخاطر الجفاف وحرائق الغابات والأعاصير.

ووفق توقعات هيئة الأرصاد في التي صدرت هذا الشهر، فإن أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة - بما في ذلك نيو إنجلاند والجنوب الغربي - من المرجح أن تكون درجات الحرارة فيها أعلى من المتوسط في الفترة من يونيو حتى أغسطس.

ووفق موقع فوكس (VOXK)، فمن المحتمل أن يصبح هذا الصيف هو الأكثر سخونة على الإطلاق في الولايات المتحدة.

ويمكن أن يكون لفصل الصيف الأكثر حرارة عواقب بيئية خطيرة، بما في ذلك زيادة خطر الجفاف والأعاصير وحرائق الغابات في بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل المزيد من التهديدات الصحية للناس، مع زيادة الوفيات المرتبطة بالحرارة - بما في ذلك تلك المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية - في الولايات المتحدة في العقد الماضي.

وعلى نطاق واسع، دفع فصل الصيف الأكثر دفئًا الناس إلى اتخاذ المزيد من الاحتياطات عندما يتعلق الأمر بالأنشطة التي يمارسونها، وأصبحوا أكثر اعتمادًا على الموارد مثل تكييف الهواء، والبقاء على أهبة الاستعداد للأحداث الجوية القاسية التي تؤثر على إمدادات المياه وجودة الهواء.

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