"شعبة السيارات" تعلن انخفاض الأسعار بنسبة 15% فى المعارض (فيديو)

كشف أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل مهمة بشأن أسعار السيارات في مصر خلال الفترة الحالية، وأكد أن السيارات المحلية المصنعة شهدت تخفيضات ملحوظة.

وأوضح أبو المجد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة “صدى البلد”، أن جميع معارض السيارات في السوق المصرية شهدت انخفاضًا في أسعارها خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت نسب التخفيض بين 5% و15%، وأشار إلى أن بعض الأنواع شهدت تخفيضات أكبر نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

ومن جهة أخرى، "أكد أبو المجد" أن انخفاض أسعار السيارات سيستمر في الفترة المقبلة، حيث قال: "معارض السيارات هي أكثر القطاعات تضررًا بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار".

وفيما يتعلق بالسيارات المحلية المصنعة، أشار أبو المجد إلى أنها شهدت تراجعًا في الأسعار بنحو 250 ألف جنيه، بنسبة تصل إلى 25%، وتوقع أن يستمر هذا التراجع في الفترة المقبلة.