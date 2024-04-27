الملك عبدالله الثانى ينتدب رئيس الوزراء للمشاركة فى منتدى الرياض

وصل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم السبت، مندوبًا عن ملك الأردن عبدالله الثاني، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يبدأ الأحد في الرياض.

الخصاونة يترأس وفدًا وزاريًا للمشاركة في أعمال المنتدى ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

مندوبًا عن الملك، من المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تبدأ أعماله في الرياض يوم غدٍ الأحد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء، وصل "الدستور" نسخة منه، أن منتدى الرياض يناقش على مدى يومين، العديد من القضايا والملفات مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة بمشاركة قادة ومسئولين وخبراء من مختلف دول العالم.

ولفت البيان إلى أن الدكتور الخصاونة، سيشارك في جلسة خاصة تعقد يوم الإثنين القادم، ضمن أعمال محاور المنتدى حول: "الحرب على غزة وجهود إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء القطاع"، يشارك فيها أيضًا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومنسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ.

ويلتقي الخصاونة خلال أعمال المنتدى قادة سياسيين واقتصاديين مشاركين في أعمال المنتدى.



وعلم "الدستور" أن المنتدى المفتوح في الرياض 2024 يناقش الفرص والتحديات العالمية، مثلما يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية المنتدى المفتوح وفق أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيُعقد يومي 28 و29 أبريل الجاري.