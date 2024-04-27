السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدا وتأثير منخفض السودان الموسمي عليه

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا وخلال الأيام المقبلة حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسا حارا نهارا،  وتكون درجات حرارة معتدلة في شمال سيناء وشمال الصعيد وفي شمال سيناء وشمال الصعيد، من المتوقع أن تكون الأجواء دافئة خلال النهار، مع توقعات بدرجات حرارة معتدلة في ساعات الليل.

حالة الطقس غدا الأحد

كما من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا حالة طقس شديدة الحرارة على السواحل الشمالية حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يجعل البقاء في الأماكن المظللة ضروريًا مع هطول أمطار خفيفة إلى إلى متوسطة على بعض مناطق جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، مع توقعات بحدوث عواصف رعدية في بعض الأحيان.

كما يتوقع وجود نشاط في سرعة الرياح على فترات متقطعة في مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي الانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع تلك الظروف الجوية المتقلبة.

 

ما هو منخفض السودان الموسمي

يعتبر منخفض السودان الموسمي من الظواهر الجوية التي تنشأ نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بسبب التسخين العالي لسطح الأرض، مما يؤدي إلى هبوط الضغط الجوي في منطقة شرق وجنوب السودان والحبشة.

ويتميز هذا المنخفض بكونه غير حركي ولكنه امتدادي، حيث يمتد شمالًا ويصل في بعض الأحيان إلى بلاد الشام وأوروبا، كما يُطلق عليه الباحثون عدة مسميات منها المنخفض الجوي الأثيوبي، ومنخفض الحبشة الجوي، ومنخفض البحر الأحمر.

ويعتبر منخفض السودان الموسمي السبب الرئيسي للأمطار التي تسقط على جنوب البلاد خلال فصل الربيع، وفي الأيام القليلة القادمة، تتوقع الفرصة لسقوط أمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يبدو أن منخفض السودان سيكون العامل الرئيسي في تلك الأمطار.

تشهده مصر خلال الـ3 الأيام المقبلة.. ما هو منخفض السودان الموسمى وعلاقته بمصر؟

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك يوم الإثنين المقبل وتكون فترات متقطعة كما يُتوقع نشاط في سرعة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، أيضا على فترات متقطعة.

وخلال الفترة من من الثلاثاء 30 أبريل إلى الجمعة 03 مايو المقبل يُتوقع استمرار نشاط في سرعة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس منخفض السودان ما هو منخفض السودان الموسمي حالة الطقس غدا الأحد حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

عاجل|نشاط للرياح وعدم استقرار ببعض المحافظات.. حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل| حماس: تسلمنا المقترح والرد خلال أيام.. ومسئول إسرائيلى: جادون فى التوصل لاتفاق

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب (فيديو)

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)