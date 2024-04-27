حالة الطقس غدا وتأثير منخفض السودان الموسمي عليه

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا وخلال الأيام المقبلة حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسا حارا نهارا، وتكون درجات حرارة معتدلة في شمال سيناء وشمال الصعيد وفي شمال سيناء وشمال الصعيد، من المتوقع أن تكون الأجواء دافئة خلال النهار، مع توقعات بدرجات حرارة معتدلة في ساعات الليل.

حالة الطقس غدا الأحد

كما من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا حالة طقس شديدة الحرارة على السواحل الشمالية حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يجعل البقاء في الأماكن المظللة ضروريًا مع هطول أمطار خفيفة إلى إلى متوسطة على بعض مناطق جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، مع توقعات بحدوث عواصف رعدية في بعض الأحيان.

كما يتوقع وجود نشاط في سرعة الرياح على فترات متقطعة في مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي الانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع تلك الظروف الجوية المتقلبة.

ما هو منخفض السودان الموسمي

يعتبر منخفض السودان الموسمي من الظواهر الجوية التي تنشأ نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بسبب التسخين العالي لسطح الأرض، مما يؤدي إلى هبوط الضغط الجوي في منطقة شرق وجنوب السودان والحبشة.

ويتميز هذا المنخفض بكونه غير حركي ولكنه امتدادي، حيث يمتد شمالًا ويصل في بعض الأحيان إلى بلاد الشام وأوروبا، كما يُطلق عليه الباحثون عدة مسميات منها المنخفض الجوي الأثيوبي، ومنخفض الحبشة الجوي، ومنخفض البحر الأحمر.

ويعتبر منخفض السودان الموسمي السبب الرئيسي للأمطار التي تسقط على جنوب البلاد خلال فصل الربيع، وفي الأيام القليلة القادمة، تتوقع الفرصة لسقوط أمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يبدو أن منخفض السودان سيكون العامل الرئيسي في تلك الأمطار.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك يوم الإثنين المقبل وتكون فترات متقطعة كما يُتوقع نشاط في سرعة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، أيضا على فترات متقطعة.

وخلال الفترة من من الثلاثاء 30 أبريل إلى الجمعة 03 مايو المقبل يُتوقع استمرار نشاط في سرعة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.