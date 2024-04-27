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"مذكور فى القرآن".. أحمد كريمة يوضح حكم الاحتفال بشم النسيم (فيديو)

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شم النسيم ليس مجرد تقليد قديم، بل هو من الأحداث المهمة التي تحمل في طياتها معانى دينية واجتماعية.

القرآن وشم النسيم

وأكد كريمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن شم النسيم تم ذكره في القرآن الكريم، وعلى الرغم من أنه ليس من الأعياد الدينية، إلا أنه يعتبر من المصالح المرسلة التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي.

حكم الاحتفال بشم النسيم

وأوضح أن الاحتفال بيوم شم النسيم جائز إذا كان داخل الحدود الشرعيةـ فهو يمثل فرصة للتزين والاستمتاع بالطقوس الاجتماعية والتقاليد القديمة، مشيرًا إلى أن شم النسيم وارد في القرآن الكريم في الآية 59 من سورة طه، وقد أشار الأئمة المفسرين إلى أن العلماء كانوا يتزينون في هذا اليوم، مما يبرز أهميته الدينية والاجتماعية.

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