شركاء النجاح المتعاونون مع «المتحدة»: «كيان محترف»

واصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الموسم الرمضانى الماضى، توسيع دائرتها مع شركات الإنتاج من شركاء النجاح، فى سعيها لزيادة عدد الأعمال المنتجة، والشراكات مع أكبر عدد من هذه الشركات، لتتعاون خلال هذا الموسم مع ١٤ شركة مختلفة، يقف خلفها آلاف العمال. وأسهم هذا التعاون الواسع فى تحقيق مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ نجاحًا كبيرًا، بسبب التنوع الذى شهده هذا العام، ومثّل نجاحًا مشتركًا بين شركات الإنتاج و«المتحدة للخدمات الإعلامية»، التى تسعى دائمًا لخروج الأعمال الفنية المقدمة على أكمل وجه، وعلى مدار العام، سواء فى موسم رمضان أو خارجه.

وبناءً على ذلك، نجحت «المتحدة» فى إمتاع الجمهور بأعمال درامية هادفة، سواء اجتماعية أو كوميدية أو تاريخية أو شعبية، وغيرها من المسلسلات التى تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، وتستهدف الأسر المصرية والعربية، دون أى خدش للحياء، فى ظل حرصها الشديد على خلو ما تقدمه على شاشة التليفزيون من المشاهد العنيفة والألفاظ الخارجة.

«الدستور» تواصلت مع مسئولى شركات الإنتاج التى تعاونت مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الموسم الرمضانى الماضى، للحديث عن كواليس أعمالهم، وتعاونهم مع النجوم، ودعم «المتحدة» لهم فى كل الخطوات.

أحمد دسوقى: دعمتنا بقوة حتى تسليم آخر حلقة من مسلسل «فراولة»

كشف المنتج أحمد دسوقى عن أن مسلسل «فراولة»، من بطولة الفنانة نيللى كريم، هو أولى تجاربه فى الدراما التليفزيونية، معربًا عن سعادته بردود الأفعال القوية التى تلقاها حول العمل، فى موسم رمضان المنقضى، سواء من الجمهور أو النقاد.

ورأى «دسوقى» أن النجاح الكبير لـ«فراولة» ليس بجديد على الفنانة نيللى كريم، التى تتأنى فى اختيار أعمالها، وتحرص على تغيير أدائها وأدوارها بصفة مستمرة، معتبرًا أن هذا هو سر حفاظها على نجوميتها الكبيرة، وأهّلها لأن تحصد لقب «أفضل ممثلة» فى أكثر من استفتاء جماهيرى، من ضمنها استفتاء على مستوى الوطن العربى كأفضل ممثلة كوميدية.

وأضاف منتج مسلسل «فراولة» أنه استمتع بتجربة المسلسلات المكونة من ١٥ حلقة، التى يراها تجربة فريدة من نوعها، وتحقق متعة كبيرة للجمهور، بسبب تميزها بتركيز الأحداث، والابتعاد عن فخ المط والملل، إذا لم تكن الأحداث المقدمة تتحمل ٣٠ حلقة.

وعن تعاونه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال أحمد دسوقى إن «المتحدة» تعتبر أكبر وأهم شركة للإنتاج والتوزيع الفنى فى العالم العربى، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، وتحديدًا مع عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة، ودينا كريم، رئيس قطاع التوزيع، وعماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامى.

وأكد «دسوقى»: «هذا التعاون شرف وفخر كبيران، خاصة بعد أن وجدت من مسئولى (المتحدة) اهتمامًا دقيقًا منذ بداية التحضير للمسلسل، ودعمًا كبيرًا حتى تسليم آخر حلقة، مع التزام وسرعة فى الرد على أى تساؤلات، خاصة أن هذا أول عمل لى فى عالم الدراما التليفزيونية».

واختتم المنتج بقوله: «أتمنى تكرار تجربة التعاون مع (المتحدة)، التى تتمتع بخبرة كبيرة، وتملك كوادر محترفة يعون جيدًا ما يفعلونه، ويستطيعون تقديم إنتاج درامى مميز ومختلف على مدار العام»، موجهًا لهم تحية شكر وتقدير على ما قدموه له أثناء تصوير المسلسل.

جمال العدل: أعادت الريادة الفنية لمصر.. وتُكمل مسيرة «ماسبيرو»

أكد المنتج جمال العدل أن «المتحدة للخدمات الإعلامية»، منذ بداية ظهورها، شركة مهمة وضخمة، وتشهد تطورًا مستمرًا كل عام، بشكل أكثر من العام السابق، ما أسهم فى تقديمها موسمًا دراميًا كبيرًا وضخمًا ومنوعًا، خلال الموسم الرمضانى الماضى.

وأضاف «العدل» أن «المتحدة» تعاونت مع أغلب المنتجين، ما أتاح تنوع الأعمال التليفزيونية المقدمة، ما بين المسلسلات الاجتماعية التى تتضمن قضية مهمة تخص المجتمعين المصرى والعربى، إلى جانب الأعمال التاريخية والكوميدية والشعبية المتحضرة، وغيرها الكثير. وواصل: «(المتحدة) قدمت تسهيلات كثيرة للوسط الإنتاجى، ما أسهم فى إعادة الريادة للفن المصرى، الذى بدأ إنتاج الدراما التليفزيونية فى عام ١٩٦١، ما يجعل الدراما لدينا عمرها أكبر من أى دولة أخرى».

وأكمل: «ستظل مصر دائمًا فى الريادة، خاصة أن هناك أكثر من ١٠٠ مليون مصرى، بينهم مثقفون وكتاب ومفكرون ومخرجون وصناع، وفى ظل وجود شركة فى ضخامة (المتحدة)، تستطيع أن تقدم منتجًا قويًا بتبنيها هذه المواهب، مثلما كان يفعل التليفزيون المصرى بمبنى ماسبيرو».

وتابع: «فى ظل وجود (المتحدة)، استطاع الصناع إعادة الأعمال الدينية، مثل (رسالة الإمام) لخالد النبوى، فى العام الماضى، والتاريخية والمنتمية إلى نوعية الفانتازيا، مثل (الحشاشين) و(جودر)، خلال هذا العام».

وشدد على أنه لا توجد شركة إنتاج تستطيع وحدها إنتاج مثل هذه الأعمال، لضخامة الإمكانات المطلوبة بها، واحتياجها رأسمال كبيرًا كى تخرج بالشكل الذى رأيناه على الشاشة.

واعتبر أن دور الدولة فى الإنتاج الفنى عاد من جديد بظهور «المتحدة»، مشيرًا إلى أن الدراما ليست لتحقيق الربح فحسب، بل لها دور توعوى مهم، متمنيًا استمرار تقديم الأعمال الدينية والتاريخية فى كل عام.

واختتم بقوله: «مسئولو وكوادر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانوا يحرصون على متابعة الأعمال الدرامية بشكل دائم، فى أثناء الكتابة والتصوير، إلى جانب حضور الكواليس، لتوفير كل المتطلبات، ودعم الأعمال المقدمة بشكل كامل، لتؤكد أنها شركة وطنية محترمة ومهمة جدًا».

رءوف عبدالعزيز: الدعم «ملموس وواقعى» وبلا حدود.. والهدف الوصول لأفضل نتيجة فنية

أعرب المنتج والمخرج رءوف عبدالعزيز عن سعادته بتكرار التعاون مع الشركة المتحدة، لافتًا إلى أنه سبق وتعاون مع الشركة فى أعمال من قبل، لكنها المرة الأولى التى يتعاون فيها مع الفنانة روجينا من خلال مسلسل «سر إلهى».

وقال إن دعم الشركة المتحدة «ملموس وواقعى» وليس مجرد كلام دبلوماسى، لافتًا إلى أن عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة، وعماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامى، ودينا كريم، رئيس قطاع التوزيع، ظلوا موجودين فى كل خطوة تخص العملية الإنتاجية ومتابعة المشروع فى كل مراحله.

وأشار إلى أن علا الشافعى، المسئولة عن المحتوى الدرامى بالشركة، بذلت مجهودًا كبيرًا لمتابعة العمل منذ أن كان المشروع مجرد فكرة، وصولًا إلى تسليم آخر الحلقات، وحرصت على المتابعة مع المؤلف أمين جمال، وناقشت معه الأفكار والموضوعات المراد توصيلها للمشاهد وكيفية طرحها.

وأكد أن العمل استغرق وقتًا كافيًا لتحضيره، حتى يستطيع كل فرد تحديد دوره بشكل كامل، لافتًا إلى أن كل الصناع بذلوا مجهودًا كبيرًا انعكس على الشاشة، ما ساعد فى نجاح العمل بالشكل المطلوب. وأضاف أنه يحرص دائمًا، قبل الدخول فى أى عمل فنى، على مشاركة وجوه جديدة وإعادة تقديم رموز فنية بالزمن الجميل، وخروج شخصيات جديدة من الممثلين مثلما حدث مع شخصية الفنان محمد ثروت ضمن الأحداث.