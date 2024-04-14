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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أنور عبدالمغيث: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنظر للسوق العالمية بدقة

أنور عبدالمغيث
أنور عبدالمغيث

تقدم أنور عبدالمغيث، مؤلف مسلسل “جودر” بخالص الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تم تقديمه في الموسم الدرامي في رمضان 2024 من أعمال درامية مختلفة.

أعمال الشركة المتحدة 

وأكد عبدالمغيث، خلال لقائه ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن “جودر” و"الحشاشين" سبقهما تخطيط محكم ودقيق من قبل الشركة المتحدة.

وأضاف في حديثه، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنظر للسوق العالمية بدقة، من خلال ضخامة الإنتاج في الأعمال التي تقدمها.

“الجودر” 

 وتابع: "الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل جودر تم تسجيلها في روسيا، وهو ما يكشف طموح «المتحدة» الكبير، ولم يكن يتوقع هذا الإبهار في الأعمال التي تقدمها الشركة في الموسم الرمضاني".

أنور عبد المغيث السفيرة عزيزة دي ام سي جودر الحشاشين

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