السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة نصف نقل بصحراوى المنيا

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 8 أشخاص إثر تعرضهم لـ حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بإحدى الطرق المؤدية لـ قرية 8 بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغًا بانقلاب سيارة نصف نقل بأحد الطرق المؤدية للطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق قرية 8 بالمنيا، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبينت إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

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