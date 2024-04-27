العثور على جثة شاب بأحد شوارع الدقهلية

عثر أهالي مدينة المنزلة بالدقهلية على جثمان شاب فى العقد الثاني من عمره مسجى على الأرض بأحد الشوارع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت البداية عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "مجدي.م.ر"، 28 عامًا، عامل ومقيم بندر المنزلة، "جثة هامدة".

علي الفورانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة، إلى المستشفى وبالفحص وسؤال مرافقه "شاهد الواقعة ويدعى أحمد.ج.ع"، 32 عامًا، عامل ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال سيره بشارع الزهراء بندر المنزلة، شاهد المذكور مسجى على الأرض فقام بنقله بمساعدة الأهالي إلى المستشفى وتبين وفاته.

وبسؤال والدة المتوفي 54 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بأن نجلها من متعاطى المواد المخدرة، وأضافت بسابقة حجزه بإحدى المصحات النفسية لعلاج الإدمان ببورسعيد ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة، عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.