السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

"أبو المجد" يجتمع بفريق اليد بالزمالك قبل انطلاق نهائي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

مجدي أبو المجد
مجدي أبو المجد

عقد مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل مباراة الترجي التونسي، المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. 

 

وقال أبو المجد: "وصلنا اليوم إلى مباراة النهائي، بعد أن تخطينا كل المنافسين في الأدوار السابقة، رأيت منكم انضباط وأداء والتزام بتعليمات الجهاز الفني، كل فرد داخل البعثة كان يؤدي أقصى ما لديه".

 

وتابع: "لن يكون هناك مباريات أخرى بالبطولة، بعد الوصول للنهائي، لذلك ليس مطلوب الحفاظ على قوة أو طاقة أو توفير مجهود لمباريات أخرى.. استنفروا جهودكم".

 

وأضاف: "بعد كل هذا المجهود من الجميع يجب أن تتوجوا بتحقيق اللقب، هذا حق كل واحد منكم، التركيز في تلك المباراة يبدأ من أول دقيقة حتى نهايتها مع الالتزام بكافة التعليمات الفنية".

 

وألقى الجهاز الفني، المحاضرة الفنية الأخيرة للاعبين، داخل فندق الإقامة، قبل التحرك إلى صالة المركب الأولمبي.

 

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.

 

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح  مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.

مجدي أبو المجد بنادي الزمالك مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد حسن يسري مجدي أبو المجد مديرا فنيا

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