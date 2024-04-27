السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لحريق مركز عيون بالعجوزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مركز عيون بمنطقة العجوزة وتجري القوات عمليات التبريد وفرض كردون أمني لمنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها للأماكن المجاورة وتم إخلاء المبنى دون خسائر بشرية.

وكان قد نشب، حريق هائل داخل مركز شهير لعلاج العيون بميدان سفنكس، وعلى الفورانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، التي اندلعت في المبنى المخصص للمكاتب الإدارية والعيادات الطبية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا بنشوب حريق داخل عمارة أحد البنوك بميدان سفنكس بالعجوزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل وقوع كارثة في المكان.

ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخلاء المبنى من السكان حفاظًا على سلامة الأرواح وجار اتخاذ كل الإجراءات.

السيطرة علي حريق مركز عيون بمنطقة العجوزة عمليات التبريد فرض كردون أمني إخلاء المبنى

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