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عالم

زفاف جديد يهز هوليوود: هل يقترب توم هولاند وزندايا من الزواج؟

توم هولاند وزندايا
توم هولاند وزندايا

 وسط تداولات واسعة، يُعتقد أنّ الوسط الفني في هوليوود قد يشهد حفل زواج جديدًا يجمع بين نجمي سلسلة أفلام "سبايدر مان"، توم هولاند وزندايا. وفقًا لمصدر في مجلة People، فإن هناك حديثًا يدور حول اقتراب الثنائي من الزواج، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات صحيحة.

توم هولاند وزندايا

تخطيط للارتباط

تُظهر التقارير الجديدة أن الممثل البريطاني ونجمة Euphoria، اللذين يبلغان من العمر 27 عامًا، يخططان للارتباط، حيث انتشرت شائعات المواعدة لأول مرة بعد تعاونهما في سلسلة أفلام "سبايدر مان". وفي حالة التأكيد على هذه المعلومات، فإن الزواج قد يكون حقيقة قريبة.

وبحسب المصدر، يعتبر الثنائي غير ميالين لجعل حياتهما الشخصية مادة للتداول العام، ما يظهر أنهما يعيشان حياة خصوصية محفوفة بالتحديات.

لا تزال أسماء توم هولاند وزندايا تتصدر العناوين بعدما أصبحا ثنائيًا محبوبًا في الأحداث والمناسبات، رغم تأكيدهما أن علاقتهما تقتصر على الصداقة فقط.

توم هولاند وزندايا

التعاون الأول للثنائي

يُعد فيلم "سبايدر مان: Homecoming" الذي عُرض عام 2016 أول تعاون بينهما، وتبعه فيلمان آخران. وتجمعهما الأخير بفيلم "سبايدر مان 3"، حيث بدأت الشائعات حول علاقتهما في يوليو 2017. وعلى الرغم من إصرارهما على صداقتهما، إلا أن الأمور بدأت تتغير تدريجيًا.

وفي يوليو 2021، بدأت الرومانسية بينهما تظهر بشكل علني، ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة علاقتهما. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي على عودتهما لفيلم "سبايدر مان 4"، إلا أن الأنظار تتجه نحوهما بانتظار المزيد من التطورات في قصتهما العاطفية.

الوسط الفني حفل زواج سبايدر مان توم هولاند زندايا Homecoming هوليوود

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