"تحرش بهم لفظيًا".. استغاثات من طلاب جامعة حلوان ضد دكتور جامعى

حالة من الغضب انتشرت بين طلاب جامعة حلوان وذلك بسبب دكتور جامعي يتحرش لفظيا بالطالبات، بالإضافة إلى إجباره الطلاب على شراء الملازم والكتب الخاصة بالمادة التي يدرسها لهم، ودشن الطلاب حملة عبر السوشيال ميديا بالإضافة إلى تقديم شكوى رسمية ضده لإدارة الجامعة.

استغاثات الطلاب

وكتب عدد من الطلاب فى استغاثات موجهة لرئيس الجامعة: "إحنا فرقة رابعة شعبة علوم أساسي إحنا اللى الدكتور ابتز زملائنا وتحرش بهم لفظيًا، بل أهان أولياء أمورنا ويتكلم عنهم فى المحاضرات بطريقة سلبية كما أنه تحدث مع الطالبة الليدر بشكل غير أخلاقى عبر مواقع التواصل الاجتماعى".

وأضاف الطلاب خلال شكواهم: "الدكتور لم مننا أكثر من 20 ألف جنيه فى ملزمة صغيرة ويغير من رأيه فى شكل الامتحان غير أنه دائمًا يتحدث بأسلوب غير لائق فى المحاضرات".

الإحالة للتحقيق

وأعلنت الطالبة بسملة عبد العظيم القائم بعمل رئيس اتحاد طلاب الكلية، فى الجروب الرسمى للطلاب، أن الدكتور تم إحالته للتحقيق، قائلة في منشور لها عبر الجروب الرسمى للطلاب: "إزيكم يا شباب يارب تكونوا بخير أنا بسملة عبد العظيم القائم بعمل رئيس اتحاد طلاب الكلية.. عايزة أطمنكوا إن الدكتور اللى اتقدم فيه الشكاوى اتفصل حاليا عن المادة اللى بيدرسها والمادة هيمسكها دكتور تانى والأمر حاليا قيد التحقيق بالجامعة... عايزاكم تتأكدوا إن حقكم هيجى".

فيما كشفت مصادر رسمية بجامعة حلوان لموقع الدستور، أن الجامعة رصدت الاعتراضات الكثيرة من الطلاب، وأضافت أن مجموعة من الطلاب قد تقدموا بشكوى رسمية ضد الدكتور (ر. ب) وأن القضية ما زالت قيد التحقيق، مؤكدة أنه إذا كان هناك حق للطلاب سيأخذونه، وأضافت المصادر أن الجامعة ستعلن نتيجة التحقيقات قريبًا فور الانتهاء منها وأن أى مقصر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه.