السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن التحالفات من أجل الوصول لصافي انبعاثات صفرية

علاء الزهيرى رئيس
علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين

نشر الاتحاد المصري للتأمين في النشرة الأسبوعية الصادرة اليوم، حيث تناولت النشرة في البداية معنى الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر NET Zero والذي يتمثل في "تقليص انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن أنشطة البشر إلى مستويات الحد الأدنى المطلوبة، والتعويض عن أي "انبعاثات متبقية" من خلال كمية مكافئة من العمليات الدائمة لإزالة الانبعاثات البشرية المنشأ حتى لا تنطلق في الغلاف الجوي."

وأضافت النشرة أنه تم التطرق إلى التحالف الذي أسسته شركات التأمين من أجل الوصول لصافي انبعاثات صفرية (NZIA) والهدف الأساسي من التحالف وكيف تم الالتزام وتحديد الأهداف من قبل الشركات المشاركة في التحالف. كما تم التطرق إلى كيفية التعامل مع القيود التي تواجه شركات التأمين وإعادة التأمين والتي تتضمن بعض الصعوبات في تحقيق مستقبل صافي الصفر بمفردها دون التزامات مماثلة من الحكومات والجهات الصناعية الفاعلة.

وأوضحت النشرة أيضًا مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) Science Based Targets initiative والتي أطلقتها المؤسسات المالية التي تسعى للوصول لصافي انبعاثات صفرية (FINZ).

وأكد أنه تحقق هذه المبادرة تعاونًا بين أربعة من المنظمات البيئية الأكثر رسوخًا على مستوى العالم وهى: 
1. مشروع الكشف عن الكربون CDP،
2. الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)،
3. معهد الموارد العالمية (WRI)، 
4. الصندوق العالمي للطبيعة (WWF).

تحدد المبادرة أفضل الممارسات في تحديد الأهداف وأيضًا وضع الإرشادات القائمة على أساس علمي كما تقوم بشكل مستقل بتقييم الأهداف المناخية للشركات.

وأشار الي أنه تم تحديد دور شركات التأمين / إعادة التأمين في التحول العادل إلى صافي الصفر.

وأكد أنه تمت الإشارة في تلك النشرة إلى كيفية استخدام البروتوكول حيث يحدد البروتوكول النهج الموصى به من قبل NZIA لتحديد الأهداف وإعداد التقارير كما يقترح البروتوكول بعد ذلك خمسة أنواع من الأهداف، مقسمة إلى ثلاث فئات مستهدفة مختلفة وهي:

1) خفض انبعاثات الغازات الدفيئة،
2) المشاركة
3) تأمين وإعادة تأمين أهداف التحول.
وتم تحديد أربع خطوات أساسية حددها البروتوكول لتحديد الأهداف الموصى بها والإبلاغ عنها. كما تمت مناقشة النطاق العام المستهدف للبروتوكول والنطاقات الثلاثة للانبعاثات الخاصة بالشركات.

كما تناولت النشرة نطاق انبعاثات الغازات الدفيئة ونطاق انبعاثات شركات التأمين / إعادة التأمين ونطاق انبعاثات المؤمّن عليهم ونطاق أنواع التأمين المختلفة وفقًا للبروتوكول.

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