ماراثون الاتحاد المصري للتأمين الخامس.. فعاليات مميزة تنتظر المشاركين

تحت رعاية كلاً من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية ينظم الاتحاد المصري للتأمين الماراثون السنوي الخامس، وذلـــــك يــــوم الجمعة الموافق 3/5/2024 بمركز شباب الجزيرة، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان نجري من أجل صحة أفضل.

المسؤولية الاجتماعية

ومن جانبه صرح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن تنظيم الماراثون يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، وتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة مجانية ومن المتوقع مشاركة ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار بالإضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، كما سيضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفاعليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.

وجديراً بالذكر أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الخامسة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لأربع مرات خلال الأعوام 2018 و2019 و2022 و2023.