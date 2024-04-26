رئيس هيئة قضايا الدولة: كل وزارة تلجأ لنا بحكم الدستور والقانون

قال المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن كل الوزارات تلجأ لنا بحكم الدستور والقانون.

وأضاف المستشار مسعد الفخراني، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة الحياة، أن هيئة قضايا الدولة حصلت على أحكام بالملايين نتيجة التهرب الجمركي.

وأوضح أن القضاة من الممكن أن ترفع قضايا أمام المحكمة بطلبات لهم، فيأتي الإعلان لنا ومن ثم نتولى مسؤولية الحضور حيث إننا نمثل الدولة.

وأكد المستشار مسعد الفخراني أنه لا يجرؤ أحد على الاستيلاء على أرض الدولة.

وتابع: "لدينا قسم خاص بالمنازعات والتحكيم الدولي يتكون من 12 مستشارًا".

وأشار إلى أن قسم المنازعات الدولية يتم اختيار فيه أكفأ العناصر التي تجيد اللغات، لافتًا إلى أن الغالبية من البنات التي يجدن اللغات ويتم الاستفادة منهن في مسائل الترجمة، كما أن قسم المنازعات يرأسه رئيس الهيئة طبقًا للقانون، نظرًا لأهميته.

وأوضح أن قسم المنازعات الخارجية يعتبر من أهم الأقسام في الهيئة لأنه يتعامل مع مستثمرين أجانب، وقضايا ذات قيمة وأهمية عالية تمس السيادة المصرية.