هل تصبح الفيتامينات خطيرة عند تناولها بجرعات عالية؟

الفيتامينات والمعادن ضرورية للحفاظ على صحة جيدة فإنهم يلعبون أدوارًا حاسمة في وظائف الجسم المختلفة، بدءًا من تعزيز جهاز المناعة وحتى دعم صحة العظام. ومع ذلك، تمامًا مثل أي شيء آخر، فإن الإفراط في الأشياء الجيدة قد يكون ضارًا في بعض الأحيان.

الفيتامينات والمعادن

الفيتامينات والمعادن هي مغذيات دقيقة حيوية تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية. عادة ما يتم الحصول على هذه المغذيات الدقيقة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، ولكن يلجأ العديد من الأشخاص إلى المكملات الغذائية لضمان تلبية احتياجاتهم اليومية. في الواقع، فإن تناولها بكميات زائدة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ضرر أكثر من نفعه.

يمكن أن يؤدي تناول جرعات زائدة من بعض الفيتامينات والمعادن إلى التسمم، مما يسبب مجموعة من الآثار الصحية الضارة. لذلك، من الضروري فهم المدخول اليومي الموصى به لكل عنصر غذائي وتجنب تجاوز هذه الحدود دون إشراف طبي.

فيتامين د

فيتامين د ضروري لنمو وتطور خلايا العضلات، والأداء السليم لجهاز المناعة، والحفاظ على صحة الهيكل العظمي. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى التسمم. تحدث سمية فيتامين د، والمعروفة أيضًا باسم فرط فيتامين د، عندما تكون هناك كميات زائدة من فيتامين د في الجسم. يحدث هذا عادة بسبب الإفراط في تناول المكملات الغذائية بدلًا من اتباع نظام غذائي أو التعرض لأشعة الشمس. النتيجة الرئيسية لتسمم فيتامين د هي تراكم الكالسيوم في الدم، المعروف باسم فرط كالسيوم الدم.

تشمل أعراض التسمم بفيتامين د ارتفاع مستويات الدم والغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول وألم العظام ومشاكل في الكلى، مثل تكوين حصوات الكالسيوم. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة والموت. في حين تختلف التوصيات بشأن مستويات فيتامين د المثالية، غالبًا ما يُقترح أن المستويات التي تتراوح بين 30-60 نانوجرام / مل هي على الأرجح الأمثل لمعظم الناس. ومع ذلك، فإن تجاوز 100 نانوجرام/مل يمكن أن يكون ضارًا. معظم حالات التسمم بفيتامين د تنتج عن جرعات غير مناسبة من المكملات الغذائية وأخطاء في الوصفات الطبية.

الحديد

الحديد هو عنصر غذائي أساسي آخر يلعب دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك نقل الأكسجين في الدم. في حين أن الحديد ضروري لصحة جيدة، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ضارًا.

وتناول جرعات عالية من مكملات الحديد، خاصة على معدة فارغة، يمكن أن يسبب عدة آثار جانبية، بما في ذلك:

- اضطراب المعدة

- الإمساك

- الغثيان

- آلام البطن

- القيء

- الإسهال

- التهاب بطانة المعدة

- القرحة