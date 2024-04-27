السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

هل تصبح الفيتامينات خطيرة عند تناولها بجرعات عالية؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الفيتامينات والمعادن ضرورية للحفاظ على صحة جيدة فإنهم يلعبون أدوارًا حاسمة في وظائف الجسم المختلفة، بدءًا من تعزيز جهاز المناعة وحتى دعم صحة العظام. ومع ذلك، تمامًا مثل أي شيء آخر، فإن الإفراط في الأشياء الجيدة قد يكون ضارًا في بعض الأحيان.

أبرز أنواع الفيتامينات التي تساعد على نمو الشعر

الفيتامينات والمعادن

الفيتامينات والمعادن هي مغذيات دقيقة حيوية تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية. عادة ما يتم الحصول على هذه المغذيات الدقيقة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، ولكن يلجأ العديد من الأشخاص إلى المكملات الغذائية لضمان تلبية احتياجاتهم اليومية. في الواقع، فإن تناولها بكميات زائدة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ضرر أكثر من نفعه.

يمكن أن يؤدي تناول جرعات زائدة من بعض الفيتامينات والمعادن إلى التسمم، مما يسبب مجموعة من الآثار الصحية الضارة. لذلك، من الضروري فهم المدخول اليومي الموصى به لكل عنصر غذائي وتجنب تجاوز هذه الحدود دون إشراف طبي.

فيتامين د

فيتامين د ضروري لنمو وتطور خلايا العضلات، والأداء السليم لجهاز المناعة، والحفاظ على صحة الهيكل العظمي. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى التسمم. تحدث سمية فيتامين د، والمعروفة أيضًا باسم فرط فيتامين د، عندما تكون هناك كميات زائدة من فيتامين د في الجسم. يحدث هذا عادة بسبب الإفراط في تناول المكملات الغذائية بدلًا من اتباع نظام غذائي أو التعرض لأشعة الشمس. النتيجة الرئيسية لتسمم فيتامين د هي تراكم الكالسيوم في الدم، المعروف باسم فرط كالسيوم الدم.

تشمل أعراض التسمم بفيتامين د ارتفاع مستويات الدم والغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول وألم العظام ومشاكل في الكلى، مثل تكوين حصوات الكالسيوم. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة والموت. في حين تختلف التوصيات بشأن مستويات فيتامين د المثالية، غالبًا ما يُقترح أن المستويات التي تتراوح بين 30-60 نانوجرام / مل هي على الأرجح الأمثل لمعظم الناس. ومع ذلك، فإن تجاوز 100 نانوجرام/مل يمكن أن يكون ضارًا. معظم حالات التسمم بفيتامين د تنتج عن جرعات غير مناسبة من المكملات الغذائية وأخطاء في الوصفات الطبية.

الحديد

الحديد هو عنصر غذائي أساسي آخر يلعب دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك نقل الأكسجين في الدم. في حين أن الحديد ضروري لصحة جيدة، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ضارًا.

وتناول جرعات عالية من مكملات الحديد، خاصة على معدة فارغة، يمكن أن يسبب عدة آثار جانبية، بما في ذلك:

- اضطراب المعدة

- الإمساك

- الغثيان

- آلام البطن

- القيء 

- الإسهال

- التهاب بطانة المعدة

- القرحة

الفيتامينات المعادن صحة العظام وظائف الجسم المغذيات فيتامين د

مواد متعلقة

في العيد.. 10 فواكه يجب تناولها حتى تعوض الفيتامينات والمعادن الناقصة بسبب الصيام

أحذر.. نقص هذه الفيتامينات والمعادن قد يسبب السرطان

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المحتجزون لدى حماس يطالبون نتنياهو بإبداء مرونة فى المفاوضات: نشعر أنكم تخليتم عنا

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟