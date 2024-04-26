الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجهاز الوطنى للتنمية يعيد بناء ليبيا الجديدة

جريدة الدستور

باشر الجهاز الوطني للتنمية أعماله المتواترة داخل ربوع هذا الوطن لإعادة ترسيم معالم الاستقرار والتنمية الوطنية.. هذا الجهاز المستحدث مؤخرًا كأحد أهم ملاحم الرِهان الوطني وأذرع المشاريع الوطنية ضمن خارطتها في طريق بناء ليبيا الجديدة التي تخوض غِمارها في هذه المرحلة، حيث كان لمدينة سرت الحاضنة لمقر إدارة الجهاز نصيبها من باكورة الخطط والمشاريع التنموية التي تشرف عليها إدارة الجهاز، ومن ضمن مشاريع سرت التي شرعت في أعمال تنفيذها هذا اليوم (مشروع إنشاء وتطوير واجهة جامعة سرت) وزيادة مساحة موقف السيارات الخارجي الخاص بالجامعة.

علاوة على صيانة عدد من المدرجات والمعامل وتجهيزها تجهيزًا كاملًا بعد انتهاء العام الدراسي.. فيما سيكون ضمن المستهدف مع حوصلة المشاريع القادمة التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا (الشروع في استكمال المركب الجامعي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في بلادنا بالتعاون مع شركات أجنبية ووطنية).

 

الأكثر قراءة

عاجل| موقف حسين الشحات وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلى أمام مازيمبى

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

"الزراعة": لا بطيخ وخوخ مسرطن في الأسواق.. وهذه أسباب الإسهال بعد أكلهما

حذر منها كولر.. الأهلى يخشى "القاعدة الإفريقية" أمام مازيمبى

"قناة السويس" وكوريا الجنوبية يبحثان التعاون فى مجال التحول الأخضر وجذب الاستثمارات

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى