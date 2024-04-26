الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سيناتور أمريكى ينتقد سياسات الحرب غير الأخلاقية لإسرائيل

بيرني ساندرز
بيرني ساندرز

نشرت جيروزاليم بوست، تصريحات للسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اتهمه بأنه يستخدم معاداة السامية كوسيلة لإلهاء. 

 

اتهم ساندرز نتنياهو باستخدام اتهامات معاداة السامية كوسيلة لصرف الانتباه عما يعتبره "سياسات حرب غير أخلاقية وغير قانونية" للحكومة الإسرائيلية. 

 

ويأتي هذا الاتهام ردا على مقطع فيديو نشره نتنياهو، وهو يخاطب فيه المظاهرات المستمرة المؤيدة للفلسطينيين، وخاصة تلك التي تدعم حماس، في الجامعات في الولايات المتحدة.

 

يسلط بيان ساندرز الضوء على وجهة نظره بأن نتنياهو يساوي بين انتقاد تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية، وبالتالي يقوض النقد المشروع لسياسات الحكومة الإسرائيلية.

 

ويسلط البيان الضوء على التوترات المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والخطاب المحيط به، خاصة في المحافل الدولية مثل الجامعات في الولايات المتحدة.

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