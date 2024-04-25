الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال شقرة: سيناء مستهدفة منذ 7 آلاف سنة وبوابة كل الغزوات عبر التاريخ

تنمية سيناء
تنمية سيناء

علق الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، على احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء.

وقال جمال شقرة، خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، إن سيناء مستهدفة من 7 آلاف سنة وكل الغزوات وصور الاحتلال المعروفة جاءت عن طريق هذه البوابة، موضحا أن غزوات الفرس اليونان الانجليز الفرنسيين جاءت من سيناء.

وأضاف أن المحاولة الأخطر على سيناء كانت مع بداية النصف الثاني من القرن التاسعة عشر حيث أن كل المحاولات لاقتطاع جزء من سيناء، مؤكدا أن مصر تعرضت على مدار التاريخ لحروب شرسة استهدفت سيناء.

وأشار جمال شقرة، إلى أن مخططات استيلاء اليهود على سيناء قديمة منذ القرن السادس عشر وهناك محاولات من القرن الـ16 لاقتطاع سيناء من قبل اليهود والعدو يرسم تصورات ويبنيها على أساطير، مؤكدا أنه كان هناك محاولات شرسة من الدول الاستعمارية لاقتطاع سيناء على مدار التاريخ.

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