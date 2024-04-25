تقرير أمريكي: الأقمار الصناعية رصدت قرب اكتمال بناء ميناء المساعدات في غزة

نشرت وكالة “أسوشيتد برس” الامريكية اليوم الخميس، صورً بالأقمار الصناعية تؤكد بناء واشنطن ميناء للمساعدات في غزة.

وأفادت الوكالة الامريكية، انه تم الانتهاء من بناء ميناء جديد في قطاع غزة، قبل إطلاق الجيش الأمريكي عملية كبيرة لجلب المزيد من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

أسبوع على الانتهاء الكامل من أعمال البناء

وأكد التقرير، أن أعمال البناء كانت تتحرك بسرعة خلال الأسبوعين الماضيين، انطلاقًا من الصور، ويقول بعض المسؤولين إن الميناء قد يصبح جاهزًا خلال أسبوع من الآن.

ويقع الميناء جنوب غرب مدينة غزة، التي كانت ذات يوم المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في القطاع قبل بدء الهجوم البري الإسرائيلي، مما دفع أكثر من مليون شخص جنوبا نحو مدينة رفح على الحدود المصرية. ويأتي تشييده في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية واسعة النطاق بسبب بطء تدفق المساعدات إلى المنطقة، حيث تقول الأمم المتحدة إن ربع السكان على الأقل يعيشون على حافة المجاعة.

ومع ذلك، فقد تم استهداف الموقع بالفعل بهجوم بقذائف الهاون، وفقا للجيش الإسرائيلي. وحذر مسؤول من حركة حماس التي تدير غزة منذ عام 2007 من أن أي وجود عسكري أجنبي على الرصيف سيكون هدفا للهجوم، مما قد يزيد من تعقيد جهود المساعدات.

أعمال بناء الميناء بدأت قبل أسبوعين

وتظهر صور الأقمار الصناعية، التي التقطتها شركة Planet Labs PBC، أن أعمال البناء الثقيلة في الموقع بدأت منذ أكثر من أسبوعين، وتقع المنطقة شمال الطريق الذي يربط بين غزة والذي بناه الجيش الإسرائيلي أثناء القتال.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات وراء الكواليس، إن الميناء “يقع مباشرة في نهاية الطريق الجديد الذي وضعه الجيش الإسرائيلي”، واستخدم المسؤول اختصارا للجيش الإسرائيلي.

ويمكن رؤية الشاحنات والآلات الثقيلة في الصور، مع ظهور المنطقة التي تم تطهيرها أكبر في الصورة التي التقطت يوم الأربعاء. يفصل ساتر ترابي المنطقة عن المباني المجاورة. وتتوافق التفاصيل الأخرى مع صورة على الأرض لرصيف المساعدات التي شاهدتها وكالة أسوشييتد برس.

الميناء مقسم لـ 3 مناطق

ومن المرجح أن يتكون الميناء من ثلاث مناطق – واحدة يسيطر عليها الإسرائيليون حيث يتم إنزال المساعدات من الرصيف، وأخرى حيث سيتم نقل المساعدات، وثالثة حيث سينتظر السائقون الفلسطينيون المتعاقدون مع الأمم المتحدة لاستلام المساعدات قبل إحضارها. وقال مسؤول الأمم المتحدة إنه تم نقلهم إلى نقاط التوزيع.

ومع ذلك، قال المسؤول إن هناك عدة نقاط شائكة لا تزال قائمة حول كيفية تعامل الإسرائيليين مع أمن الميناء. وبحسب ما ورد يسعى الجيش إلى إنشاء مواقع أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد، وهو ما تعارضه الأمم المتحدة.

مسؤولون: إسرائيل ستلعب دورًا في أمن الرصيف

وقال مسؤولون لوكالة أسوشييتد برس، إن إسرائيل ستلعب دورًا في أمن الرصيف ونقل بعض المساعدات من الرصيف إلى الشاطئ، على الرغم من أن مدى المشاركة الإسرائيلية المخطط لها لا يزال غير واضح. ولم تستجب العديد من الوكالات الحكومية الإسرائيلية لطلبات التعليق على الميناء.

وقال مسؤول كبير في الحكومة القبرصية، تحدث إلى وكالة أسوشييتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الرصيف "سيكون جاهزًا بحلول (نهاية) الأسبوع المقبل وسنبدأ (شحنات المساعدات) مرة أخرى". ولم يحدد المسؤول متى ستبدأ الشحنات بالضبط.

وأكد مسؤولو البحرية لوكالة أسوشييتد برس ما تظهره مواقع تتبع السفن: سفينة الشحن الأمريكية USNS Benavidez، التي تحمل الكثير من المعدات الأكبر لبناء الرصيف، موجودة الآن قبالة ساحل غزة. وهناك سفن عسكرية أخرى إما هناك أو تتحرك نحو تلك المنطقة.