ضبط أخصائى تربية رياضية ينتحل صفة طبيب بشبين الكوم

قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على عدة مناطق تابعة لمركز و مدينة شبين الكوم؟ وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، و تنفيذا لتعليمات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

و أسفر عن مداهمة مركز بقرية مليج يقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي و التخسيس و علاج النحافة بالإضافة للتأهيل الحركي، و تبين أن المكان يدار بدون أي ترخيص؟ وأن المسؤول عن المكان يحمل صفة أخصائي تربية رياضية ولا يحق له قانونا إدارة المنشآت الطبية، مخالفاً بذلك قانون 3 لسنة 1985 لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

كما تم ضبط وتحريز أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وأخرى مجهولة المصدر ولا تحمل أرقام تسجيل، بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية وتم عمل تقرير فني بها ، بالإضافة لضبط عدد من الدفاتر وسجلات المتابعة للحالات المترددة على المنشأة وكروت متابعة ووجود أجهزة طبية خاصة بالعلاج الطبيعي.

وعلى الفور تم تحريز الأدوية المضبوطة وعمل محاضر بها، بالإضافة إلى محضر إثبات حالة، وعلى الفور تم استدعاء شرطة النجدة للتحفظ على الشخص المذكور وعمل محضر بالواقعة وجاري استكمال التحقيقات في النيابة.