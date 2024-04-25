"المهندسين" تقرر قيد خريجى الجامعات الأجنبية بعد اجتيازهم تدريبات 3 أشهر

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن اتخاذ قرارات بشأن تنظيم قيد خريجي الجامعات الأجنبية، وفروع الجامعات الأجنبية في مصر بنقابة المهندسين.

وتضمن القرار الآتى:

قيد خريجي كليات الهندسة التابعة للجامعات الأجنبية

مادة أولى: قيد خريجي كليات الهندسة التابعة للجامعات الأجنبية في الخارج أو من أحد فروعها داخل جمهورية مصر العربية والمنشأة باتفاقيات دولية بعد اجتيازهم فترة تدريب لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر مجمعة أو متفرقة، ويستوي أن تكون مدة التدريب بعد التخرج أو أثناء الدراسة لتحقيق التكامل بين الدراسة والممارسات العملية والأكواد المحلية والبيئة العملية المصرية، ويشترط تقديم شهادة معتمدة من الجهة المختصة بالتدريب، فضلًا عن استيفاء باقي الشروط المعمول بها وفقًا لقانون نقابة المهندسين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

مادة ثانية: تقبل شهادات التدريب المذكورة في المادة الأولى إذا كانت صادرة من إحدى المؤسسات الحكومية التابعة للدولة، أو الشركات التي تساهم الدولة بنسبة بها، أو من إحدى المؤسسات الهندسية غير الحكومية أو الشركات الخاصة المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد فئة أولى أو ثانية، أو المكاتب الهندسية (بيت خبرة وفقًا للبيان الذي سيصدر من نقابة المهندسين المصرية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار).

مادة ثالثة: في حال التقدم للقيد في النقابة لأول مرة لخريجي الجامعات المذكورة قبل نفاذ هذا القرار يتم قيدهم بعد التوقيع على تعهد كتابي بتقديم شهادة التدريب خلال عام من تاريخ القيد، وإلا يحق للنقابة وقف قيدهم، لحين استيفاء اللازم.