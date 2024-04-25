الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

للمرة الرابعة

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع في الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

ركزت وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح، حيث شهد الملف تسارعا كبيرا في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

ووفق الهيئة الرسمية يستعد الجيش الإسرائيلي للعمل على منع هروب سكان غزة عبر محور فيلادلفيا.

وبحسب التقديرات فإن عملية إجلاء السكان إلى مراكز الإيواء في وسط وجنوب قطاع غزة ستستمر ما بين أربعة وخمسة أسابيع.

ووفقا لخطة الجيش الإسرائيلي سيطلب من الفلسطينيين الموجودين في رفح إخلاء مواقعهم إلى مجمعات الخيام التي أقيمت في الأشهر الأخيرة والتي بنتها وكالات الإغاثة الدولية بالتعاون مع دول أخرى.

وتقضي الخطة التي تم تقديمها إلى الأمريكيين والوكالات الأخرى في المنطقة، بأن يتقدم الجيش الإسرائيلي في رفح على مراحل حسب التقسيم إلى مناطق محددة.

وسيتم إبلاغ السكان مسبقا قبل تحرك الجيش الإسرائيلي بحيث يتمكن السكان من إخلاء المنطقة على مراحل.

كما أشار تقرير سابق إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء إخلاء السكان من رفح استعدادا لمناورة برية "ستنطلق قريبا".

وأفادت الهيئة بأن الجيش الإسرائيلي وافق في بداية الأسبوع على الخطة الحالية لرفح للمرة الرابعة بعد إدخال تغييرات طفيفة عليها على ضوء التحفظات التي رفعها الأمريكيون والتي تمحورت حول المخاوف على حياة المدنيين في المدينة المختنقة باللاجئين.

وصرح مصدر أمني بأنهم "يدركون اليوم الحاجة إلى العملية ولم يعودوا يعارضونها"، في إشارة للولايات المتحدة.

وأضاف المصدر: "نحن نستعد لإنشاء غرفة عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة.. نحن نتفهم القلق ولكننا لن نتمكن من استكمال العملية دون الدخول إلى رفح وهو أمر يمكن أن يسهم في ضغط نأمل أن يؤدي إلى تحول في المفاوضات المتعلقة بالرهائن".

 

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