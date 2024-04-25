الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عضو مجلس الزمالك: نثق فى محاسبة الجهات الرقابية للمخطئين بقضية "بوطيب"

خالد بوطيب
خالد بوطيب

تحدث عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا - بشأن حرمان النادي من القيد على خلفية قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

وكان الزمالك قد تلقى خطابًا أمس الأربعاء، يفيد بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات خالد بوطيب، وهو ما سيتسبب في أزمة كبيرة للنادي قد تعوق قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة لحين حل الأزمة.

وقال عمرو أدهم، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا مواجهة مهمة يوم الأحد المقبل أمام دريمز الغاني وهدفنا هو العودة ببطاقة التأهل ولدينا أمل كبير في الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وأضاف: "بغض النظر عن قضية خالد بوطيب، كل اهتمام المجلس في الوقت الراهن هو الخروج بنتيجة إيجابية أمام دريمز وأمنيتي مثل أمنية أي مشجع زملكاوي هو العودة من هناك فائزين والتأهل إلى نهائي البطولة".

وتابع :"المجلس يصب كل اهتمامه في الوقت الراهن على دعم الفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام دريمز، وقضية خالد بوطيب ليست جديدة فهي منذ 2020، وقبل أن نستقبل قرار الفيفا كان هناك تواصل مع محامي اللاعب من أجل التسوية حتى يتجنب الزمالك أي مشكلة تخص إيقاف القيد".

وأردف: "لدينا وقت كافٍ حتى شهر يونيو أو يوليو المقبل حتى نصل لاتفاق مع بو طيب ونُبلغ الفيفا بعد ذلك".

وواصل حديثه: "نحن نعمل على حل تلك الأزمة قبل وصول قرار فيفا وأطمئن جماهير الزمالك أن المجلس الموجود لديه من الصبر والذكاء والكفاءة حتى يتجنب الزمالك أي عقوبات في فترة القيد المقبلة".

وأتم تصريحاته: "الزمالك تعرض لغرامة مالية كبيرة في تلك القضية، ومن حق الجهات الرقابية أن تنظر في هذا الملف، ونثق في قدراتها على محاسبة أي واحد أخطأ عن جهل أو عمد في هذه القضية".

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