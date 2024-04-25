الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

دعما للمشروعات التنموية.. عيسى الخرافين: نطالب بتوطين 6 مليون مصرى فى سيناء

الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين

 قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، إن سيناء تغيرت كثيرا للأفضل حيث دبت الحياة في كل ربوعها فقد بدأت الدولة منذ فترة في خطتها التنموية لشبه جزيرة سيناء، وأنشأت ٣ أنفاق تخدمها والتي أوصلت سيناء ببعضها البعض وأوصلتها بمحافظات الجمهورية، وهو ما يسهل كذلك نقل المنتجات السيناوية خاصة المحاصيل الزراعية لكل الجمهورية.

 

وتابع، كما أنشأت الدولة ٤ محطات لتحلية مياه البحر على ساحل البحر المتوسط في الشيخ زويد ورفح والعريش وبئر العبد، كما أنشأت الدولة مدينة رفح الجديدة والتجمعات البدوية التي تنشئها الدولة، كما حفرت الدولة في وسط سيناء الآبار العميقة، حيث يصل أحيانا عمق البئر لألف متر لتوفير المياه فيها بالاضافة إلى زراعة الأرض.

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وأضاف شيخ مشايخ سيناء، في تصريحات ل"الدستور" أن الدولة أنشأت وطورت  ترعتي السلام وترعة ٥ بدءا من جنوب الإسماعيلية يعول عليهما زراعة ٧٠٠ ألف فدان، وهي مساحات تحتاج لأيدي عاملة، وهى مساحات قادرة على سد عجز كبير في المحاصيل الزراعية.


وطالب الخرافين، الرئيس عبد الفتاح السيسي منح أبناء سيناء الأولوية في تملك هذه الأراضي المستصلحة ليكونوا جادين في الزراعة ليمكن استغلالها الاستغلال الأمثل وتشجيع غيرهم على النقل لسيناء والعمل في زراعة هذه الأراضي.


وأكد الخرافين، أن أبناء القوات المسلحة يقومون بأدور بطولية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في سيناء والحفاظ على المنطقة الحدودية، للتأكيد على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين لسيناء وأنها ستبقى لأهلها.

 

وشدد على ضرورة أن يتم توطين ما يقرب من ٦ مليون مواطن من أبناء الوادي في سيناء ومنحهم أراضي للعمل بها.

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وأضاف: كل التحية للرئيس السيسي يبعثها مشايخ وعواقل سيناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدا اصطفافهم خلف القيادة السياسية ودعم خطواتها، فقد نفذ الرئيس السيسي خطة تنموية لسيناء غير مسبوقة حيث رصد لها ٤٨٠ مليار جنيها لتطويرها. 

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