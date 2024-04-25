مدحت العدل يوجه انتقادات لاذعة لمسلسل "قصة النبى موسى"

أطلق الكاتب والسيناريست مدحت العدل تصريحات نارية حول مسلسل "الوصية قصة النبي موسى" المعروض على منصة نتفليكس، معبرًا عن استيائه من الصورة التي قُدمت لمصر في العصر الفرعوني، مشيرًا إلى أنها جاءت محملة بالطغيان والعنف.

وأكد "العدل"، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة On، على ضرورة أن يكون المشاهدون واعين ومتنبهين لما يُقدم لهم، مشددًا على أن الفن رحلة مغامرة يجب أن تسير في الطريق الصحيح، وأشاد بالتنوع الذي أحدثته المنصات الرقمية في الساحة الفنية مؤخرًا.