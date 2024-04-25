الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول رد من فنانة شهيرة على حقيقة تركها للتمثيل (فيديو)

نهال عنبر
نهال عنبر

تداول روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للفنانة نهال عنبر تجمعها بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، متحدثين من خلالها عن خبر اعتزال الفنانة الفن نهائيًا بعد هذه الزيارة.

 

وفي الفيديو جراف التالي نستعرض لكم حقيقة اعتزال الفنانة نهال عنبر وأول تعليق لها على الخبر.

https://www.youtube.com/shorts/s6EaguhVEfo

وفي أول تعليق للفنانة نهال عنبر على هذه الصورة، أكدت أنها منذ حوالي 5 شهور، ولا علاقة لها باعتزال الفن نهائيًا، متابعًة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا لم ولن أعتزل الفن نهائيًا، أنا لا أقدم أعمالًا فنية خادشة للحياء، كما أن الجزء الديني بداخلي لا يدفعني لاعتزال الفن".

 

وأضافت: "كل ما يتم نشره عبر صفحات السوشيال ميديا عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يمثلني، أنا من محبي الفن وسأظل أعمل به حتى آخر يوم في عمري، وكل هذه مهاترات لا تشغلني نهائيًا، خاصًة أن الصورة قديمة، والفن ليس له علاقة بالدين عشان أعتزل أو أني جوايا جزء متدين".

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