الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ندوة تثقيفية وفقرات شعرية ضمن احتفالية نادى المنيا بذكرى تحرير سيناء (صور)

ندوة تثقيفية وفقرات
ندوة تثقيفية وفقرات شعرية

نظم نادي المنيا الرياضي، بالتعاون مع النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب ندوة تثقيفية عن "أهمية سيناء الجغرافية"، احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء، وقدمها الدكتور محمد البدري نبيه أستاذ الجغرافية بكلية آداب جامعة المنيا.

وتحدث البدري عن سيناء من حيث المكان وثرواتها الكبيرة، وقدسيتها الدينية.

كما قدمت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ومشرفة النشاط الثقافي والفني والاجتماعي، ترحيبها بضيوف النادي ورواده الذين كانوا حريصين على حضور فعاليات اليوم، مقدمة التهاني لهم ولجميع أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

كما تخلل الفعاليات فقرات متنوعة من الشعر قدمتها الكاتبة ابتسام الدمشاوي وعدد من أعضاء النقابة بالمنيا.

ندوة تثقيفية وفقرات شعرية
ندوة تثقيفية وفقرات شعرية
احتفالية نادي المنيا بذكرى تحرير سيناء
احتفالية نادي المنيا بذكرى تحرير سيناء
ذكرى تحرير سيناء
ذكرى تحرير سيناء
احتفالية نادي المنيا بذكرى تحرير سيناء
احتفالية نادي المنيا بذكرى تحرير سيناء
احتفالية نادي المنيا
احتفالية نادي المنيا
نادي المنيا الرياضي ذكرى عيد تحرير سيناء جامعة المنيا كلية اداب النشاط الثقافي

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