أحمد موسى يكشف الحقيقة: لا وجود لسلع غذائية فاسدة في مساعدات غزة

نفى الإعلامي أحمد موسى، الادعاءات المغرضة التي تُروج لها جهات معادية حول إرسال سلع غذائية فاسدة إلى غزة، مؤكدًا أن مصر تُجري فحوصات دقيقة لكل السلع الغذائية المُرسلة عبر معبر رفح، مُشددًا على التزام الدولة بضمان جودة وصلاحية المساعدات المُقدمة للشعب الفلسطيني.

أوضح موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من مدينة رفح المصرية، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سباقًا في توجيهاته بسرعة إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، مُشيرًا إلى أن مصر قدمت مساعدات إنسانية لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لإدخال 800 شاحنة مساعدات إضافية لدعم الأهالي هناك.

وفي معرض حديثه، لفت موسى إلى أن مصر لا تسعى للحصول على الشكر، بل تُركز على دعم الشعب الفلسطيني في وقت لم تتمكن فيه كبرى الدول والمنظمات الدولية من تقديم يد العون، وتطرق إلى الوضع السياسي، مُنددًا بمحاولات نتنياهو لإبادة الشعب الفلسطيني، مُؤكدًا أن الأغلبية من الضحايا ليسوا من حركة حماس، وأن مصر أصرت على إدخال السولار لدعم الأهالي في غزة.