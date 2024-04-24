الإمارات تُشيد بجهود "أونروا" وتطالب بدعم دولى لجهود الإغاثة فى غزة

أعربت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أكدت على دورها المحوري في دعم الجهود الإغاثية والتنموية للشعب الفلسطيني.

وفي بيان لها، جددت وزارة الخارجية الإماراتية تأكيد موقف الدولة الراسخ في دعم الوكالة وجهودها، وحرصها على دعم عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة وغيرها من أماكن اللجوء الفلسطيني.

وأكدت الوزارة على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الوكالة، واستدامتها في توفير الخدمات والدعم للاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وشددت الوزارة على التزام دولة الإمارات بالعمل الحثيث مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.