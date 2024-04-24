الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدولي للكونغ فو يوافق على مقترح إدراج أسلوب جديد ضمن المنافسات

شريف مصطفى
شريف مصطفى

وافق الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، في الصين على مقترح شريف مصطفى نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري بإدراج أسلوب جديد ضمن المنافسات الرسمية للاتحاد.

ووافق الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو بالإجماع خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم على الطلب المقدم من شريف مصطفى بإدارج أسلوب Duan bingdao / bing ضمن أساليب الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو مع  الأخذ فى الاعتبار  أن تقام بطولة منفصلة لهذا الأسلوب فقط.

ومن المقرر أن تستضيف الصين أول  بطولة لهذا الأسلوب وتقام دورة للمدربين والحكام على هامش البطولة من أجل توسيع قاعدة المشاركة لمنافسات هذا الأسلوب.

كما تمت الموافقة خلال اجتماع الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو على إقامة دورة  للمدربين والحكام في مصر  لهذا الأسلوب وسوف يتم الإعلان عن  جميع تفاصيل  هذه الدورة في القريب العاجل.

شريف مصطفى يشارك في 4 أحداث دولية تخص الاتحاد الدولي للكونغ فو

يشارك المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، في 4 أحداث دولية تخص الاتحاد الدولي للعبة، الأولى اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولي المقامة في الصين ثم اجتماع لجنة الحكام الدولية، يليه اجتماع اللجنة الفنية، وأخيرا رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في بطولة الصين الدولية.

وتواجد شريف مصطفى في حفل افتتاح بطولة الصين الدولية المقامة في بكين خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل الجاري حيث يتولى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في البطولة بوصفه رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

يحضر شريف مصطفى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو وهو الاجتماع الأول الذي ينعقد لمجلس الإدارة الجديدة بعد انتخابات وسوف يناقش الخطط المستقبلية للسنوات الأربعة المقبلة، ويتواجد في ذلك الاجتماع الهام السيد «غاو تشي دان» رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الصينية.

كما يحضر شريف مصطفى اجتماع لجنة الحكام الدولية الذي يعقد من أجل مناقشة بعض التعديلات التي ستطرأ على قانون التحكيم ورخص التحكيم الدولية في الفترة المقبلة كما يحضر شريف اجتماع اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، لوضع شروط البطولات المقبلة على مستوى العالم.

الاتحاد الدولي للكونغ الاتحاد الدولي للكونغ فو شريف مصطفى الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو خلال اجتماع المكتب التنفيذي

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