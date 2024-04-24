احتجاجات فى شوارع القدس تطالب بصفقة للإفراج عن المحتجزين بغزة

تجمع المئات من أصدقاء الأسير الإسرائيلي هيرش جولدبيرج في شارع غزة بالقدس، اليوم الأربعاء، مطالبين بعقد صفقة تبادل وعدم التخلي عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأعربت عائلة "جولدبيرج" عن قلقها بشأن صحة مقطع فيديو نشرته كتائب القسام - الذراع العسكرية لحركة حماس.

وناشدت عائلة المحتجز، الحكومة الإسرائيلية ضرورة استئناف المفاوضات للإفراج عنه.

وفي تطور آخر، استقبل البيت الأبيض فيديو يظهر الأسير "هيرش جولدبيرج بولين"، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التعامل مع الرهائن بفحص الفيديو لاستخلاص معلومات، وهذه المرة الأولى التي تنشر فيها حماس فيديو لمواطن أمريكي محتجز لديها.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الشرطة تفرق المتظاهرين في القدس قرب مقر إقامة نتنياهو بالمياه العادمة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.