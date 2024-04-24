الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الإسرائيلى يزعم مقتل نصف قادة "حزب الله" منذ 7 أكتوبر

يوآف غالانت
يوآف غالانت

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، قتل نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان منذ اندلاع القتال مع إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأدلى “جالانت” بتصريحاته خلال جلسة "مناقشة عملياتية عميقة" في مقر القيادة الشمالية لجيش الدفاع الإسرائيلي، حيث أشار إلى استمرار "عمليات هجومية متواصلة" في جنوب لبنان، مُشيرًا إلى نجاحاتها الكبيرة.

وفي تعقيب على هذه التصريحات، نفى مسئول في حزب الله ما جاء في التقرير، معتبرًا الادعاءات "مثيرة للسخرية" وموجهة للاستهلاك المحلي، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وتزايدت حدة التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في الأشهر الأخيرة، حيث شهدت المنطقة هجمات يومية قاتلة عبر الحدود، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان اللبنانيين والإسرائيليين من منازلهم.

وأطلقت إسرائيل النار بشكل مكثف عبر الحدود باستخدام المدفعية والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار، بينما استخدم حزب الله جزءًا من ترسانته الهائلة من الصواريخ والقذائف".

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