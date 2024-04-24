"اتقى ربنا وهو هيعوضك خير".. الفنان محمد على رزق يكشف عن أسرار علاقته بزوجته

قال الفنان محمد علي رزق، إنه على يقين أن اتقاء الله في كافة أمور الحياة سبب العوض في الحياة للإنسان.

العوض في الحياة

وأكد رزق، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه في حياته الزوجية الأولى، ولكن بعد ذلك جاءه العوض، وتزوج مرة ثانية من صديقة له يعرفها منذ ٨ سنوات.

العصبية الزائدة

وأضاف في حديثه، أن زوجته رأت فيه الكثير من الصفات الجيدة، معبرًا: "نورين هي المسئولة عن كل حياتي، هي المسئولة عن تنظيم أوقات عملي ونومي وكل أمور حياتي".

وتابع: "أنا شخص عصبي للغاية، ولكنه بالرغم من هذه العصبية إلا أنني لا أحمل بداخلي حقدًا أو غير ذلك".