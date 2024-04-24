الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير: سياسات الحكومة الإسرائيلية تدعم اليمين المتطرف وتساند اقتحامات الأقصى

فراس ياغي
فراس ياغي

قال فراس ياغي، خبير الشئون الإسرائيلية، إن المنظمين المتطرفين وخاصة منظمات التطرف من أمناء الهيكل وغيرها من المنظمات تعمل دائمًا تجاه تثبيت اقتحامات المسجد الأقصى وتستغل الأعياد اليهودية لتقوم بذلك بصورة يومية، مشيرًا إلى أن المستوطنين يقومون بتلك الاقتحامات في حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأضاف «ياغي»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «الاقتحامات المتتابعة تبدو توجه بن غفير بصفته مسئولًا عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي يحاول أن يشرع الاقتحامات للمسجد الأقصى خلافًا لكل الاتفاقيات السابقة، وخاصة الاتفاقية التي تعطي الأوقاف الأردنية المسئولية الكاملة عن باحات المسجد الأقصى كاملة وأبوابه».

وتابع، أن إسرائيل تسيطر على أبواب المسجد الأقصى منذ عام 2000، وتتحكم فيمن يدخل لباحات المسجد، والآن يزداد التطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، ويزداد دور اليمين الصهيوني المتدين داخل الحكومة بشكل رسمي، وهذا ما جرت ملاحظته في اجتماعات ما قبل السابع من أكتوبر.

القاهرة الإخبارية خبير الشؤون الإسرائيلية المسجد الأقصى

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