الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

موسكو: اتفاقيات أمنية مع إيران وميانمار وإثيوبيا تدخل حيز التنفيذ خلال 2024

موسكو
موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن اتفاقيات التعاون في مجال ضمان أمن المعلومات مع إيران وميانمار وإثيوبيا وأوزبكستان؛ ستدخل حيز التنفيذ هذا العام.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي - خلال الجلسة العامة للاجتماع الدولي الـ 12 للممثلين الرفيعي المستوى المعنيين بالقضايا الأمنية، حسبما نقلتها وكالة “تاس” الروسية - أنه "من المتوقع هذا العام أن تدخل اتفاقيات بشأن أمن المعلومات الدولي مع إيران وميانمار وأوزبكستان وإثيوبيا، حيز التنفيذ. ويجري العمل على عدد كبير من الاتفاقيات المماثلة مع دول آسيوية وإفريقية والشرق أوسطية وأمريكا اللاتينية".

وأضاف فيرشينين أنه على المستوى الثنائي، تدرس موسكو "إقامة تعاون في مجال أمن المعلومات الدولي من خلال توسيع الإطار التعاقدي والقانوني مع الشركاء وإجراء مشاورات خبراء منتظمة بين السلطات المختصة في سلطة الدولة مسبقًا"، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الحكومية الدولية الخاصة موجودة بالفعل مع أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وفيتنام وزيمبابوي والهند وإندونيسيا وقرغيزستان والصين وكوبا ونيكاراغوا وطاجيكستان وتركمانستان. 

وأكد: "أننا منفتحون على إقامة حوار مباشر مع الدول ذات الاستعداد البناء على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة".

 التزام موسكو بتعزيز الاستقلال والأمن في الدول الإفريقية

وفي كلمة ألقاها عبر "تقنية الفيديو" خلال منتدى الشباب الدولي الثالث تحت عنوان "روسيا-إفريقيا: ماذا بعد؟"، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، التزام موسكو بتعزيز الاستقلال والأمن في الدول الإفريقية.

وقال إن بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الدول الإفريقية؛ أمر يمثل أولوية مهمة بالنسبة لموسكو.

وأشار إلى أن روسيا تنظر إلى القارة الإفريقية باعتبارها كيان مميز في النظام الدولي الناشئ "متعدد الأقطاب"، مؤكدًا مواصلة بلاده في تعزيز أمن وسيادة الدول الإفريقية والمساهمة في تحسين حياة شعوب القارة الإفريقية.

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين اتفاقيات التعاون أمن المعلومات إيران ميانمار إثيوبيا اوزبكستان

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