عصام شرف: الصين تتبنى سياسة مشاركة العالم الخارجى عوامل وآليات نجاحها

قال د. عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني، بالتعاون مع مكتب دراسات وأبحاث اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والهيئة الصينية للنشر والتوزيع قام بجهد رائع من خلال عمل مشترك لرصد وتجميع أفكار وكلمات وخطب الرئيس الصيني وترجمتها إلي اللغات المختلفة ومنها اللغة العربية.

جاء ذلك في مؤتمر حفل اطلاق وتوقيع كتاب الرئيس الصيني شي جين بينج حول الحكم والإدارة المجلد الرابع في القاهرة المؤتمر الذي اطلقته بيت الحكمة للصناعات الثقافية، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، تحت عنوان "حوار الحضارات حول الحكم والإدارة "، برعاية إعلامية من مؤسسة «الدستور»، ومشاركة د.محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، بحضور سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانغ ووفد صيني رفيع المستوى.

أشار شرف إلى أن هذا الجهد المتميز غير المسبوق تتبنى الصين سياسة مشاركة العالم الخارجي عوامل وآليات نجاحها وتقديم قراءات واضحة لتطوير الفهم العميق للسياسة الصينية في العصر الحديث.

ولفت إلى أنه من أبرز ما قدمته الصين في هذا الإطار هو كتاب "شي جين بينغ حول الحكم والإدارة" الذي تم نشره حتى الآن في أربعة مجلدات.

وتابع شرف أن المجلد الرابع، الذى نحن بصدده اليوم، يتضمن بشكل شامل فكر شي جين بينغ، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ويحتوي على 109 من الخطابات والأحاديث والرسائل والتوجيهات التي أدلى بها شي جين بينغ وذلك من خلال 21 محورًا متعدد الاتجاهات من بينها "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد" و"الشعب أولا" و"التطور عالي الجودة" و"الثقافة الاشتراكية" و"التنمية والأمن" و"التناغم بين الإنسان والطبيعة"، وغيرها من مختلف المحاور الأخرى.